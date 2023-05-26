Севастопольца будут судить за вырытый котлован на своем участке, который оказался частью Херсонеса

В Севастополе направлено в суд уголовное дело по факту повреждения объекта археологического наследия в районе Монастырской балки. Дело заведено на местного жителя 1978 г.р.

Следствием установлено, что в августе 2020 года мужчина, в результате победы на аукционе, заключил договор аренды земельного участка в районе Монастырской балки. Указанный земельный надел расположен в границах территории достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», а вблизи него находится выявленный объект археологического наследия, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В отношении указанных территорий действует особый порядок. Однако обвиняемый пренебрег предусмотренными законом мероприятиями и с октября 2021 года по февраль 2022 года разрыл на земельном участке котлован и залил бетонный фундамент на площади около 70 кв. м.

В результате таких действий на объекте археологического наследия, частично расположенного на территории арендованного участка, уничтожен культурный слой, чем причинен материальный ущерб на сумму более 600 тыс. рублей.

Причиненный ущерб обвиняемый возместил добровольно в полном объеме. Его дело будет рассматривать Балаклавский районный суд.

Ольга Сурикова

Фото: pxhere.com