В театре им. Б.А, Лавренева начались новогодние праздники.

«Новогодняя Елка Москвы в городе Севастополе» уже традиционно (6 год подряд) проводится в театре.

С 20 по 25 декабря ее посетят более 3,5 тысяч детей служащих Черноморского флота и других севастопольцев – по 300 ребят за спектакль.

У входа в театр малышей будет ждать развлекательная программа с участием Смешариков, в фойе – мастер-классы, фокусник и шоу мыльных пузырей, под елочкой – театрализованное представление с героями сказки «Алеша Попович и Змей Горыныч».

Подарком юным зрителям станет новый музыкальный спектакль «Приключения на вилле «Курица» по мотивам произведения Астрид Линдгрен «Приключения на вилле «Курица». Главная героиня — Пеппи Длинныйчулок проучит жуликов и найдет новых друзей.

Те, кто не попал в число посетителей Елок Москвы, смогут посмотреть детский спектакль «Золотой Цыпленок» в этом году 26, 27, 28 декабря.

Севкор