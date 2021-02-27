Скульптуру бронзовой девушки убрали вместе с лавочкой

Скульптуру девушки с собакой у ветеринарной клиники на Северной стороне, которая вызвала целую волну обсуждений и не лучших сравнений с нововоронежской «Аленушкой», демонтировали. Однако заказчики надеются вскоре вернуть ее обратно.
Убрать композицию потребовал департамент городского хозяйств по причине отсутствия разрешительных документов на установку арт-объекта. Рассмотреть заявку должен департамент по имущественным и земельным отношениям и худсовет, передает канал «Первый Севастопольский».
Заведующий ветклиникой Андрей Яковлев, который выступил заказчиком композиции, рассказал, что эта история не заладилась еще с момента установки лавочки. Ее украли сразу после установки. Но он ее нашел и вернул на место. Теперь уже девушка просидела на этой лавочке всего пять дней.
Как мы уже рассказывали завклиникой назвал девушку «Ассоль». Сейчас ее вместе со скамейкой убрали с аллеи. Возвращения «Ассоли» на прежнем месте ждет только ее собачка. Яковлев намерен в ближайшее время получить документы и посадить свою «Ассоль» обратно ждать своего принца.
Фото: Telegram-канал «Алиса против»
Ольга Сурикова