Скульптуру бронзовой девушки убрали вместе с лавочкой

Скульптуру девушки с собакой у ветеринарной клиники на Северной стороне, которая вызвала целую волну обсуждений и не лучших сравнений с нововоронежской «Аленушкой», демонтировали. Однако заказчики надеются вскоре вернуть ее обратно.

Убрать композицию потребовал департамент городского хозяйств по причине отсутствия разрешительных документов на установку арт-объекта. Рассмотреть заявку должен департамент по имущественным и земельным отношениям и худсовет, передает канал «Первый Севастопольский».

Заведующий ветклиникой Андрей Яковлев, который выступил заказчиком композиции, рассказал, что эта история не заладилась еще с момента установки лавочки. Ее украли сразу после установки. Но он ее нашел и вернул на место. Теперь уже девушка просидела на этой лавочке всего пять дней.