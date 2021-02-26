Вызвавшую возмущение севастопольцев скульптуру бронзовой женщины назвали Символом жизни

Фигура должна радовать севастопольцев

Как уже сообщало наше издание, на Северной стороне на одной из лавочек возле ветеринарной клиники появилась бронзовая скульптура девушки, в ногах у которой сидит собачка. Севастольцы уже выразили в ее адрес противоречивое отношение, сравнив с нововоронежской «Аленушкой».

Заступился за композицию заведующий ветеринарной клиникой Андрей Яковлев, рядом с которой и появилась бронзовая девушка. Он объяснил, что скульптуру установили, чтобы украсить территорию.

По его словам, современные художники создают свои образы, и это может показаться неожиданным простому обывателю, говорится в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети Вконтакте.

«Художник называет её «Асcоль», а собачка – это символ клиники. Я называю скульптуру «Дама с собачкой». Девушка – символ жизни, собачка – символ дружбы, верности», – рассказал Андрей Яковлев.



Он подчеркнул, что к ним конкретных жалоб на скульптуру не поступало. Её установили, чтобы сделать жителям города приятно.

«Думаю, что городу это будет приятно. У нас стояла скамейка, и посадили сюда девушку», – сказал завклиники.

Он добавил, что фигура выполнена из полимерных материалов.

Комментируя негативные отзывы севастопольцев о внешнем виде скульптуры девушки, Яковлев выразил мнение, что были сделаны просто неудачные фото композиции.

«Блики солнца попали, и лицо исказилось», – добавил он.

Ольга Сурикова