Севастопольцы обсуждают новую бронзовую скульптуру девушки с собачкой

Даже фасон ее платья смутил горожан

В Севастополе на улице Челюскинцев рядом с государственным ветеринарным пунктом «Северный» появилась бронзовая фигура девушки, сидящей на лавочке, и маленькой собачки, сидящей у ее ног. Композиция вызвала у горожан противоречивые чувства.

Первое на что обратили внимание севастопольцы это якобы художественное оформление лавочки под старину, однако надо долго присматриваться, чтобы понять задумку автора, так как смотрится она просто как ржавая и неухоженная. Отдельные нападки достались скульптуре девушки, ее лицу и фасону платья.

В группе Infotown социальной сети Вконтакте, ее уже сравнили с нашумевшим памятником «Аленушка», который напугал жителей Нововоронежа, и был быстро демонтирован.

Горожан теперь интересует, по чьей инициативе появилась эта скульптура и кто утверждал окончательную композицию. Жители вступились только за бронзовую собачку, сидящую у ног взбудоражившей народ девушки.

Фото: Infotown/vk.com

Ольга Сурикова