Скульптура «севастопольского гауди» выкуплена и установлена в Комсомольском парке

Она много лет продавалась на авито

В Севастополе, в Комсомольском парке, появилась новая достопримечательность – парковая скульптура «Спрут» знаменитого севастопольского скульптора Вячеслава Яковлева. У нее сложилась необычная судьба, рассказал на своих страницах в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что в канун Рождества осмотрел недавно отремонтированный Комсомольский парк и сквер им. Василия Бузины.

И именно в Комсомольском парке появились две скульптуры Яковлева.

«Я со времён реконструкции ул. Советской познакомился и общаюсь с преподавателем детской художественной школы Севастополя Валерием Либой. Он мне написал, что «Спрут» – одна из работ знаменитого севастопольского скульптора Яковлева, автора барельефа у Вечного огня, барельефа на кинотеатре «Россия» и других знаковых объектов, которые знает каждый севастополец, много лет выставлена на продажу на авито и находится на складе одного из строительных магазинов города», – отметил Развожаев.

Он добавил, что поручил подрядчику приобрести эту скульптуру и вернуть ее городу.

«Это необычная скульптура, она покрыта смальтой. Именно эту работу Яковлева сравнивали с произведениями знаменитого Гауди, украшающими парк Гуэль в Барселоне», – акцентировал внимание глава города.

Губернатор также рассказал, что у скульптора была целая серия парковых детских скульптур, которые были отмечены специалистами, в том числе и иностранными, но многие из них в Севастополе были утрачены.

«В сквере Севастопольский курсантов есть «Петух» работы Яковлева, а в Комсомольском парке теперь две – «Бык» и «Спрут», которого нам удалось вернуть. Кстати, в паре со спрутом Яковлев создал ещё скульптуру «Рыбка», также покрытую смальтой. Ее судьба сейчас не известна. Если у кого-то из моих подписчиков есть информация об этой работе – буду признателен. Попробуем также вернуть ее городу», – заключил Развожаев.



Чтобы севастопольцы и гости города могли узнать подробнее о творчестве нашего знаменитого скульптора, рядом со «Спрутом» установим табличку с QR кодом, по которому можно будет перейти на сайт, подробно описывающий творчество Яковлева и содержащий геолокации всех работ скульптора в Севастополе.

По словам главы города, сайт планируется сделать вместе с севастопольским художником, сотрудником севастопольского военно-исторического музея заповедника, создателем музейной комнаты Александра Грина в Севастополе Владимиром Адеевым, автором самого полного и интересного печатного альбома, посвящённого творчеству Яковлева.



Что касается реставрации парка, то Развожаев, назвал ее достойной.

Среди недочетов он сразу назвал качество плитки и ее укладку: «Лежит неровно, где-то уже и откололись куски. Местами начала «играть», не выдержав нагрузки от уборочной техники. К сожалению, такие проектные решения были заложены в 2017 году, когда был выполнен проект реконструкции парка. Плохо, что ответственные специалисты не приняли решение о корректировке проекта до заключения контракта. Подрядчик конечно устранит эти недочеты в рамках гарантийных обязательств, но, очевидно, что через несколько лет плитку придётся полностью заменить».

Остались у него претензии и к реконструкции сквера им. Василия Бузина. По его словам, многие проектные решения абсолютно нелепые.

«Уличная мебель, количество и вид урн, которые мало сочетаются со скамейками. В проект не вошли парапеты, ограждающие сквер со стороны набережной и дороги. Они много лет белились по бетону. Что конечно очень плохо выглядит. Кроме того, разбитые оригинальные вазоны, в 2000-е заменили на белый гипсовый примитивный новодел. Оригинальная, но серьезно пострадавшая ваза осталась одна – около часовни. На ближайшем архитектурном совете обсудим, что с этим всем делать. Очевидно, что нужна реконструкция парапета, например, как это было сделано на площади Лазарева при реконструкции Большой морской», – резюмировал глава города.

Напомним, в Севастополе открылся обновленный благоустроенный сквер вокруг Дворца культуры рыбаков. Также преобразился и сквер им. Бузина