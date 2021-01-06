В Севастополе 90 новых случаев заражения коронавирусомза сутки

Поставлен очередной суточный максимум по заболеваемости

В Севастополе по состоянию на утро 6 января зарегистрированы 90 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

85 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 67 до 89 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7284 человека. В настоящий момент выздоровели 6720 человек, 258 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 172 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 212 человек.

Под наблюдением находится 596 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.