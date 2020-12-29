В Севастополе завершено благоустройство площади у ДКР и сквера Бузина

Появились дополнительные места для прогулок семьей

В Севастополе сняты железные заборы вокруг Дворца культуры рыбаков. Открылся обновленный благоустроенный сквер вокруг дворца. Также преобразился и сквер им. Бузина, сообщает пресс-служба правительства города.

Глава горхоза Евгений Горлов рассказал, что обустроить территорию возле ДКР попросили местные жители год назад.

«Была полностью заменена плитка, территория озеленена, сделан полив, две детские зоны, парковочная зона. Площадь учитывает и потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь здесь с комфортом можно не только проводить время, но и после пандемии устраивать массовые мероприятия», – сказал Евгений Горлов.

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Также дополнительным местом для прогулок стал благоустроенный сквер им Василия Бузина.

По словам вице-губернатора Николая Жигулина, те замечания, которые высказывались к скверу, будут устранены в рамках эксплуатации объекта. В частности, речь идет о лавочках с одним сидением и избыточном количестве урн.

«Эти недочеты – результаты проектирования прошлых лет. Не всегда проекты делались хорошо. Надо тщательно работать с проектами, чтобы в будущем не допускать таких моментов. Надо сохранять культурно-исторические объекты, архитектуру в первоначальном виде. В этом плане Севастополь требует особого отношения и подхода», – сказал Николай Жигулин