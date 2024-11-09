Морпехи 810 бригады Черноморского флота продвигаются к границе в Курской области

Минобороны показало, как выглядят захваченные позиции, уничтоженная боевая техника и живая сила ВСУ приграничном районе Курской области.
На одном из участков военнослужащие бригады морской пехоты устроили засаду боевикам ВСУ: разгромили их позиции вместе с боевой техникой производства стран НАТО.
Бойцы смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения легкой и тяжелой боевой техники ВСУ.
В результате боя морские пехотинцы захватили вооружение западного производства, флаги и личные вещи боевиков ВСУ. Отступая, противник оставляет на позициях погибших и раненых сослуживцев. Понимая, что уже не вернутся на эту территорию, боевики ВСУ минируют отдельные участки местности. Чтобы обеспечить безопасность для продвижения нашей пехоты, морпехи уничтожают расставленные противником мины.
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Ольга Сурикова