С 1 июля севастопольцы будут больше платить за газ

Подробный расчет новых цен на газ для потребителей
Как уже сообщалось, цена на природный газ для севастопольцев выросла на 12,6%.
Итак, с нового месяца севастопольцы при наличии газового счётчика будут платить 6,96руб./1 м³.
Прочие субъекты хозяйствования (4-7 группа) от 11 976,29 до 12 998,75.
При отсутствии счётчика:
Многоквартирные дома:
— c газовой плитой, при наличии централизованного ГВС: 110,6 руб./чел.;
— с газовой плитой, при отсутствии централизованного ГВС: 143 руб./чел.;
— с плитой и газовой колонкой: 212,4 руб./чел.;
— индивидуальное отопление (в отопительный период): 30,6 руб./м²;
— индивидуальное отопление (в межотопительный период): 4,3 руб./м².
Клиентские службы ГУП «Севастопольгаз» находятся: ул. Гидрографическая, д. 1, пр. Генерала Острякова, д. 17, г. Балаклава, ул. Новикова, д. 4, пгт. Кача, ул. Первомайская, д. 2в.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai