Сколько стоит сходить в аквапарк в Севастополе и Крыму

Если вы любители летнего экстрима, ну или у вас просто есть дети, то наш материал о лучших аквапарках Крыма и Севастополя вам точно пригодится. «Севкор» составил подборку водно-развлекательных комплексов полуострова, главное сразу с ценами и акциями актуальными на 2025 год.

Все аквапарки в Крыму открытого типа, поэтому функционируют только в теплое время года. Как правило с июня по сентябрь.

Итак, самый дешевый билет для взрослого посетителя сейчас в севастопольском аквапарке, а самый дорогой — в Коктебеле, но это пока еще не открылась евпаторийская «Банановая республика». Если вам посчастливилось иметь крымскую прописку, обязательно берите с собой паспорт и просите скидку для местных. О том для кого еще есть скидки в аквапарках и подробно цены в каждом развлекательном комплексе читайте ниже:

«Зурбаган» в Севастополе

Детский билет на целый день стоит 1700 рублей, взрослый —2000 тысячи. При посещении с 14:00 до 18:00 разница в сто и двести рублей соответственно. Детский билет на два часа 1500 р, взрослый — 1700р.

В акциях на сайте указана скидка для пенсионеров — билет по цене детского — и для участников СВО и семьям военнослужащих — 35%. О скидке для местных жителей не говорится ничего не на сайте, не на кассе, но на месте «Севкор» уточнил, что севастопольцам взрослый билет на целый день стоит 1400 рублей.

Аквапарк «Симеиз»

На весь день билет детский стоит 1900р, взрослый — 2300 р, на полдня детский — 1600р, взрослый —1800 рублей.

Есть отдельная скидка для крымчан: Детям — 1200р, взрослым —1800 р. Такие же цены для многодетных и инвалидов первой группы. Для участников военных действий, как и для пенсионеров — 1800 рублей.

Также здесь обязательно придется заплатить за парковку 300 или 400 рублей в зависимости от наличия мест на внутренней или внешней стоянках.

Аквапарк «Атлантида» в Ялте

Взрослый билет на целый день — 2500р, детский — 1900 рублей.

Для взрослых на полдня 2000 рублей, для детей —1700р.

Единый льготный билет — 1800 рублей. Он распространяется и на крымчан, и на пенсионеров, и на участников СВО.

Детский льготный — 1200 рублей.

При этом, если в вышеназванных аквапарках именинник проходит бесплатно, то здесь взрослому нужно будет заплатить 750 рублей, за ребенка 500 рублей.

Есть еще акция для отличников: для них вход бесплатно.

Парковка также 300 рублей за день.

Есть еще аквапарки в отелях «Интурист» в Ялте и в Алуште в курортном комплексе «Миндальная роща» —для проживающих там посещение аттракционов бесплатно.

Аквапарк в Евпатории «Акваленд у Лукоморья»

взрослый билет на целый день — 2600р, детский — 2100р

С 14 до 18 — 2300р взрослым и 1900 детям.

Для жителей Крыма цена 1700 рублей. Других акций на сайте не указано. При этом здесь бесплатная парковка и указано, что можно заказать бесплатно трансфер аквапарка.

В Евпатории есть еще аквапарк «Банановая республика», но он еще не открылся. Актуальных цен еще нет, но зато сразу указали, что будет скидка участникам СВО, именинникам бесплатно. Парковка будет платной — от 200 рублей.

Аквапарк в Коктебеле

Взрослый на целый день — 2700р, детский —2100р

На четыре часа взрослый —2300р, детский —1800р.

Есть акция для крымчан. Взрослый билет обойдется в 1800, если на четыре часа, то — 1500р, детский — 1500, и на четыре часа — 1300р.

Парковка обойдется в 500 рублей

Аквапарк в Судаке

Взрослый билет на целый день — 2700р, детский — 2300р

Посещение с 14 до 18 для взрослых — 2400р, для детей — 2000р

Крымчане могут зайти за 1800р взрослые и 1500 дети, участникам СВО скидка 200 рублей от полной стоимости билета. Также есть акции для многодетных семей и деток с особенностями развития. Именинник может купить билет за половину стоимости, а вот крымчан в День Рождения заходят бесплатно.

О плате за парковку ничего не сказано.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова