В Севастополе празднование Дня Молодежи пройдет без алкоголя

Продажу алкоголя запретят 28 июня в севастопольских магазинах из-за Дня молодежи.

28 июня на территории Севастополя в связи с празднованием «Дня молодежи» будет ограничена продажа алкогольной продукции. Исключения только для кафе, ресторанов и фермерских хозяйств.

В правительстве напомнили, что нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Это традиционный для Севастополя запрет продажи алкоголя в праздничные дни.

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Ольга Сурикова