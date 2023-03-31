Несколько поездов задерживаются в Крым из-за снегопада в Ростовской области

В Ростовской области из-за снегопада задерживаются несколько поездов в Крым и из Крыма. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 8:30 задерживались поезда:

№174 Москва — Евпатория задерживается на 2 часа 9 минут;

№8 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на 4 часа 13 минут, для пассажиров организовано дополнительное питание;

№170 Санкт-Петербург – Симферополь на 54 минуты;

№28 Симферополь – Москва опаздывает на 12 минут;

№28 Москва — Симферополь опаздывает на 57 минут.

«Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах», — сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Напомним, вчера, 30 марта, в Севастополе выпал снег.

Ольга Сурикова