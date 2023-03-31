Севастопольское регби в лицах: Дмитрий Донцов

В рамках совместного проекта «Севкора» и Севастопольской городской федерацией регби «Севастопольское регби в лицах» мы уже познакомили вас с тремя девушками из регбийного клуба «Чайка».

Однако в клубе существует и мужской состав, тренер которого ставит перед собой не менее амбициозные цели. Сегодня мы познакомим вас с Дмитрием Донцовым, игроком РК «Чайка».

Дмитрий Донцов, родился в Симферополе, но сейчас учится и живет в Севастополе. Он студент крупнейшего севастопольского ВУЗа – СевГУ.

Дмитрий познакомился с регби в университете, но до переезда в наш город он активно занимался спортом и играл за сборную Симферополя по волейболу.

«Сейчас регби для меня стало частью жизни. Я выбрал его так как мне всегда нравилось сочетать разные виды спорта, а в клубе представилась такая возможность. Регби укрепляет морально и физически и это мне очень нравится», — отмечает Донцов.

Игрок РК «Чайка» ставит перед собой цель в составе команды завоевать как можно больше титулов.