На Мангупе археологи нашли захоронения знатных женщин

В горах Крыма, в Бахчисарайском районе на плато Мангуп, археологи обнаружили захоронения богатых женщин. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ).

Археологическая экспедиция обнаружила золотые и серебряные женские украшения V-VI веков в могильнике Алмалык-дере, который является крупнейшим раннесредневековым некрополем Мангупа.

Среди обнаруженных артефактов — фибулы, золотые сережки, заклепки поясного набора, обувные пряжки, а также нашивки, выполненные из золотой фольги, которые, вероятно, украшали ворот платья.

Также была найдена пиксида — изделие из рога для хранения румян и пудры, а также — разбитая в древности краснолаковая тарелка, которую удалось практически полностью восстановить.

Исследования Мангупского городища являются одним из самых продолжительных археологических проектов в Крыму. В этом году Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета провела уже 57-й сезон.

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Анна Левина