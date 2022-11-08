В Москве мать выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа

В Москве мать подозревают в том, что она выбросила ребенка с одиннадцатого этажа, сообщает прокуратура столицы.

Девочку 2021 года рождения обнаружили под окнами дома на Сумском проезде на юге города и госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. В момент трагедии 26-летняя мать ребенка находилась в квартире.

«Предварительно установлено, что женщина находилась в подавленном состоянии ввиду бракоразводного процесса», — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. Женщина тоже попала в больницу, на нее заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка.

Ольга Сурикова