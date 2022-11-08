В Севастополе 17-летний парень украл у матери почти 100 тысяч

В Севастополе 17-летний школьник привлечен к уголовной ответственности за кражу денег у матери.

В ходе предварительного следствия установлено, что 17-летний ученик одной из городских школ на протяжении месяца тайно похищал у матери деньги, которые она хранила в нескольких конвертах в своем шкафу, и затем тратил на развлечения.

Когда женщина обнаружила пропажу сбережений, сразу заподозрила сына, состоящего на профилактическом учете, и обратилась в полицию.

На мальчика завели уголовное дело за кражу. Его поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им совершеннолетия.

По приговору суда подросток был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Республике Крым.

Ольга Сурикова