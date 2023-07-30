Башни «Москва-сити» атаковали украинские беспилотники

Ночью в результате атаки беспилотников повреждения получили две башни “Москва Сити”. Аэропорт “Внуково” был закрыт на прилёт и вылет, однако позже возобновил работу.

В Минобороны РФ заявили, что один украинский БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, а ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий “Москва Сити”.

Дарья Тимофеева

Фото: phonoteka.org