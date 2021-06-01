В Севастополе от коронавируса умер один пациент за сутки

Заболевших 35 человек

В Севастополе по состоянию на 1 июня зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

40 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 70 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 958 человек. В настоящий момент выздоровели 13 700 человек, 685 умерли.

Под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.