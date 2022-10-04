Шойгу: Мобилизованных не будут одних направлять в зону СВО

Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», — подчеркнул Шойгу на селекторном совещании 4 октября.

Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

Он дал поручение планировать участие мобилизованных только с уже опытными подразделениями.