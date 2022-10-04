Обжаловать решение о мобилизации теперь можно на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на решения призывных комиссий в рамках частичной мобилизации. Пожаловаться на нарушения может как мобилизованный по ошибке гражданин, так и «любой другой человек».

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы»,— говорится на сайте «Госуслуг».

Форма для подачи жалоб доступна через бота Макса.

Отмечается, что поступившие заявления будут переданы в призывную комиссию региона, где мобилизованный гражданин состоит на учете.

Кроме того, на сервисе можно и записаться в добровольцы. В пояснении говорится, что желающим пройти службу в таком порядке не обязательно находится в запасе или иметь опыт прохождения срочной службы.

«Для поступления в добровольческий отряд… Пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве»,— сказано на сайте.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специально созданная в городе межведомственная группа до конца недели рассмотрит все спорные ситуации по частичной мобилизации.

Ольга Сурикова