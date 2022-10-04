В Севастополе продолжается общероссийский прием в партию

В рамках мемориального приема в партию в Севастополе уже вступили порядка 30 людей. Решил присоединиться к дружной семье ЛДПР и Борис Этенко.

Вступить в партию очень просто: нужно принести в центральный офис по адресу Большая Морская, 32 две фотографии и ксерокопию паспорта, можно это сделать и на партийном сайте ldpr.ru в режиме онлайн.

При этом партийные взносы платить не нужно. Зато есть возможность участвовать в бесплатных образовательных, спортивных и культурных мероприятиях.

«Мне всегда были близки идеи Владимира Вольфовича, поэтому я радостью воспользовался этой возможностью – вступить в лучшую партию страны. Знаю, что встречу здесь настоящих товарищей и единомышленников», — объясняет свой выбор молодой человек.

Борис совсем недавно подал документы на прием в партию и вот в торжественной обстановке ему вручает партийный билет координатор Севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Мы рады, что наши ряды пополняются такими молодыми активными и творческими ребятами как Борис. Партия дает молодым людям возможности, для многих она стала путевкой в жизнь. Именно из рядов нашей молодежи мы формируем кадровый резерв на выборах муниципальных депутатов, они становятся членами молодежного парламента, ездят на обучение в Москву. Призываю всех вступать в ряды ЛДПР!», — приветствует нового партийца Журавлев.