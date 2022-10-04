В Севастополе за месяц спасли 75 человек в горах и на воде

В сентябре этого года в Центр гражданской защиты Севастополя поступило 303 сообщения, информирует правительственный портал.

«Специалисты центра провели 111 аварийно-спасательных работ и спасли 75 человек, из которых трое – дети», — говорится в сообщении.

За прошедший месяц спасатели провели 14 поисково-спасательных работ в горах и 17 на воде, ликвидировали последствия 8-ми ДТП, 5 раз выезжали для выполнения работ с аварийными деревьями, 2 раза – с аварийными конструкциями.

Также спасатели обеспечивали пожарную безопасность и доступ в закрытые помещения. Кроме того, за месяц проведено 57 учебно-тренировочных занятий и 66 других неотложных работ.

Напомним, в Севастополе с начала года в горно-лесной местности спасли 74 человека, трое из которых дети.

Ольга Сурикова