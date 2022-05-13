В Севастополе заблокированы счета двух крупнейших управляющих компаний

В социальных сетях глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин сообщил, что счета управляющих компаний «Центр» и «Управляющая компания» заблокированы в связи накопившимися долгами данных организаций.

«В данный момент счета УК «УК» и УК «Центр» заблокированы. Ситуация с долгами, созданная предыдущими руководителями, аховая. Благо, успели зарплату выдать», — написал в своем чате в мессенджере Telegram Мишин.

Глава Ленинского муниципалитета сообщил, что если ситуация в течение нескольких дней не изменится, то он соберет руководителей управляющих компаний и запишет разъясняющее видеообращение.

Напомним, в конце апреля был арестован бывший генеральный директор ООО «Управляющая компания», в отношении которого было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Дмитрий Островский