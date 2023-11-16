Съезд со Столетовского проспекта на улицу Тараса Шевченко закроют на полгода

Дорогу от дома № 27 по Столетовскому проспекту до дома № 20 по улице Тараса Шевченко закрою с 20 ноября до июня 2024 года.

Соответствующий приказ департамента транспорта размещен на сайте городского правительства. Ограничение вступит в сиоу с 00:00 20 ноября.

Напомним, в 2023 году планируется начать строительство транспортной развязки Столетовский проспект-улица Шевченко. Однако совсем недавно появилась информация, что правительство Севастополя, в лице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подало в суд на компанию, проектировавшую новую развязку в районе улицы Тараса Шевченко.