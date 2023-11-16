Севастопольский фонд поддержки предпринимательства выплатил уже более 300 млн рублей турбизнесу

Правительство Севастополя продлило сроки подачи заявлений на получение субсидии от «Севастопольского фонда поддержки субъектов предпринимательства» для юрлиц и ИП туристической отрасли в 2023 году.

Турбизнесу предусмотрена помощь в «условиях геополитического и санкционного давления».

Для получения выплаты фирмы должны сохранить не менее 80% персонала по отношению к 2022 году и не закрыться до 20 декабря 2023 года

Как отметил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов, выплата осуществлена уже по 782 заявкам, профинансировано субсидий на сумму более 319 млн рублей. Общая сумма, которая предусмотрена на эти выплаты, более 543 млн рублей. Сегодня на рассмотрении еще 141 заявка на сумму более 28 млн рублей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что ему известно о существовании проблемы с тем, что некоторые предприниматели успели уволить часть сотрудников до того, как получили меру поддержки.

Ольга Сурикова