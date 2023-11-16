В Севастополе телефонные мошенники заставили пенсионерку поджечь дверь комендатуры

Пенсионерка из Севастополя перевела телефонным мошенникам более 750 тыс. рублей, а позднее они заставили ее поджечь дверь военной комендатуры города. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Путем мошеннической схемы была обманута пенсионерка, жительница Севастополя Наталья Будянская, которая перевела сотрудникам СБУ личные накопления в размере 760 тыс. рублей. Чтобы вернуть денежные средства, ее путем обмана заставили изготовить две бутылки с зажигательной смесью и бросить их в здание военной комендатуры, где якобы сидят мошенники», — сказал собеседник агентства.

Сама Будянская в разговоре с силовиками пояснила, что ей позвонил якобы дознаватель МВД города Севастополя, который сообщил о доверенности на ее имя, по которой была попытка снять средства со счета в банке. Позднее мошенники предложили создать засекреченный счет в банке и перевести на него все накопления. Женщина перевела деньги на якобы секретный счет, который оказался счетом мошенников.

«Он [телефонный мошенник] говорит, что от меня требуется небольшая помощь с поимкой преступников. Надо их отвлечь, в это время мы их возьмем. От вас требуется взять две бутылки [с зажигательной смесью], мы вам все объясним. <…> Они объяснили в какой дом, где якобы сидят преступники, в какую дверь я должна кинуть эти бутылки с зажигательной смесью», — рассказала Будянская, видео с ее интервью есть в распоряжении ТАСС.

Ленинский районный суд Севастополя отправил под домашний арест 62-летнюю женщину по делу о попытке поджога военной комендатуры, сообщается на сайте суда.

«11 ноября 2023 года в вечернее время 62-летняя жительница Севастополя бросила в дверь здания военной комендатуры бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание, что повлекло повреждение двери. Ленинский районный суд города Севастополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста на 2 месяца», — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия), которым предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Дарья Тимофеева

Фото: ТАСС