Севтеплоэнерго платило за охрану фирме, у которой не было доступа к оружию

Должностные лица заполняли «липовые» акты

ГУП «Севтеплоэнерго» заключило договор об охране котельных с частным предприятием в декабре прошлого года. Однако оплачивались по факту неоказанные услуги, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Севтеплоэнерго заключило контракт с охранным предприятием на 26 млн рублей, но фирма не имела возможности его исполнить, так как у сотрудников не было огнестрельного оружия и доступа к нему.

«В результате таких действий за первое полугодие 2020 года ГУП «Севтеплоэнерго» оплатило фактически неоказанные услуги на общую сумму не менее 1,3 млн рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что в охранной фирме в акты оказанных услуг вносились недостоверные сведения по вооруженной физической охране объектов.

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По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц охранного предприятия следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).