Спикер Заксобрания Севастополя заразился коронавирусом

Результат узнал за полчаса до начала сессии

Спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня проходит очередная сессия Законодательного собрания Севастополя. В связи с этим Владимир Немцев сообщил о своем состоянии и подчеркнул, что за полчаса до заседания получил результаты теста на коронавирус, он оказался положительным.

«Неделю назад я почувствовал недомогание, и у меня поднялась температура, поэтому мною было принято решение уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы, за это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания», – пояснил Немцев.

Он подчеркнул, что не может подвергать опасности коллег и направляется в городскую инфекционную больницу.

«А сегодняшнее пленарное заседание проведёт Лобач Татьяна Георгиевна (вице-спикер)», – добавил Немцев.

Отметил, сегодня депутаты Заксобрания на сессии рассматривали проект трёхлетнего бюджета региона в первом чтении.