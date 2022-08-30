«Севстар» объявил о повышении цен

Один из самых популярных провайдеров Севастополя повышает с 19 сентября цены на свои услуги.

«Решение о пересмотре стоимости тарифов было вынужденным. Чтобы минимизировать размер повышения, мы сначала оптимизировали все внутренние расходы, а при расчетах учитывали множество факторов: текущую инфляцию, процент повышения цен на сетевое и серверное оборудование, изменение стоимости логистики, повышение стоимости содержания инфраструктуры, в которой мы зависим от контрагентов и их ценообразования.

В рамках политики сдерживания цен мы не пересматривали стоимость тарифов 2 года, хотя инфляция за этот период составила 23,9%, а расходы на содержание инфраструктуры постоянно росли. Важно отметить, что эти 15% — не дополнительная прибыль компании, а необходимая компенсация растущих издержек, чтобы качество наших услуг оставалось на достойном уровне, чтобы мы могли продолжать программу модернизации», — сообщили представители компании журналистам Forpost.

Напомним, правительство Севастополя запустило чат-бот в Телеграм, в который можно пожаловаться на необоснованное повышение цен в городе.

Дмитрий Островский