Поп-ММА: что это за направление и как появилось в России?

Поп-ММА: как происходило зарождение этого направления смешанных единоборств в России. Популярные промоушены и самые известные спортсмены на Поп-ММА арене.

Что такое ПОП-ММА?

ПОП-ММА является относительно новым явлением в сфере смешанных единоборств. Участие в боях принимают непрофессиональные бойцы. Причём многие из них ранее не имели никакого отношения как к сфере смешанных, так и других видов единоборств. Именно поэтому это направление и привлекает внимание зрителей и беттеров, и если вы относитесь к их числу, но не знаете на кого поставить, ищите прогнозы на ПОП-ММА здесь .

Правила в этих единоборствах максимально приближены к профессиональному ММА, но некоторые послабления всё же есть. К примеру, в 2020 году на арене ПОП-ММА был проведён бой между блогером и девушкой, разница в весе между которым составила почти 180 кг.

Многие поединки можно найти на ютубе. Иногда участие в них принимают максимально медийные личности. К примеру, Мопс, Руки Базуки или Олег Монгол.

История возникновения ПОП-ММА

Впервые подобные шоу появились в США. Блогеры выходили в ринг и дрались друг с другом. В России первым проектом стало шоу “Король ринга” на ОРТ, участие в котором принимали Эдгар Запашный, Пьер Нарцисс, Игорь Ливанов и другие известные личности. Они дрались по правилам бокса.

Однако, настоящий прорыв в этом сегменте совершил известный блогер Амиран Сардаров, который летом 2018 года запустил проект “битва за хайп”. Он мгновенно набрал популярность в интернете, и зрители с удовольствием смотрели “солянку” из различных боёв, организованных на достаточно высоком уровне.

Однако, через некоторое время Амиран был вынужден закрыть проект заявив, что он не окупается. Правда, ПОП-ММА не покинул российские просторы. Нашлись люди, которые знали, как вдохнуть в эту сферу новую жизнь. Так появились первые ПОП-ММА промоушены в России.

Самыми известными из них являются:

Top Dog;

Наше Дело;

Hardcore Fighting.

Каждый из них доступен на Ютубе, но идёт своим путём. Так, в Хардкоре зрителей ждёт больше элементов шоу и конфликтов, в Топ Дог внимание больше уделено спортивной составляющей, а “Наше дело” нашло баланс.

Популярные российские бойцы

Большая часть бойцов выступает под псевдонимами, т.к. они лучше запоминаются. Наиболее известными из них являются такие личности, как:

Чоршанбе Чоршанбиев;

Моряк;

Тимур Никулин;

Пулемётчик;

Регбист;

Артём Тарасов;

Панда;

Армеец;

Гаджи “Автомат”;

Персидский Дагестанец;

Максим “Топор” Щербаков и другие.

На чём зарабатывают в ПОП-ММА

Помимо медийного развития и популяризации своих личностей, бойцы получают неплохие гонорары за участие в боях, вместе с шансом засветиться в будущем в профессиональном ММА (если хорошо зарекомендуют себя).

Что касается организаторов, то основная их прибыль идёт с двух направлений.

Монетизация в Ютубе. Практически все выпуски набирают 1-3 млн. просмотра, а некоторые из боёв в ПОП-ММА посмотрело 7-10 млн. человек. Реклама. В основном рекламные контракты идут от букмекеров, которые брендируют ринг и вставляют в трансляции свои интеграции.

Заключение

ПОП-ММА — бои между любителями в сфере смешанных единоборств, уровень организации которых растёт с каждым годом. Эта ниша пользуется всё большей популярностью со стороны аудитории, и, возможно, в ближайшие пару лет контент станет ещё более интересным, и мы станем свидетелями появления новых промоушенов, а также “входа” в этот вид спорта новых бойцов.