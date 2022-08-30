Опубликованы спутниковые снимки Запорожской АЭС, на которых видны отверстия от «прилетов»

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов опубликовал снимки со спутника Запорожской атомной электростанции, где на крыше одного из зданий видны следы от «прилетов».

Фото он опубликовал в своем Telegram.

Также на фото видно очаги возгорания в лесу и около него рядом со станцией. Рогов написал, что это также последствия обстрелов ЗАЭС Вооруженными силами Украины.

Отметим, ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев украинские беспилотники неоднократно ударяли по Запорожской АЭС. Также ведутся удары и обстрелы города Энергодар, в котором и расположена атомная электростанция.

Ольга Сурикова