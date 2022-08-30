Опубликованы спутниковые снимки Запорожской АЭС, на которых видны отверстия от «прилетов»

В мире Спецоперация в Украине
30-08-2022
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Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов опубликовал снимки со спутника Запорожской атомной электростанции, где на крыше одного из зданий видны следы от «прилетов».

Фото он опубликовал в своем Telegram.

Также на фото видно очаги возгорания в лесу и около него рядом со станцией. Рогов написал, что это также последствия обстрелов ЗАЭС Вооруженными силами Украины.

Отметим, ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев украинские беспилотники неоднократно ударяли по Запорожской АЭС. Также ведутся удары и обстрелы города Энергодар, в котором и расположена атомная электростанция.

Ольга Сурикова

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