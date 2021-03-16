Духовенство поддерживает законопроект о поощрении супругов в долгом браке

Такие пары большая редкость

Протоиерей «Храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской» Георгий Бай считает, что законопроект «Об отдельных мерах социальной поддержки супругов, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет», Севастополю необходим.

«Люди, прожившие в браке 50 и более лет, достойны внимания и выделения среди других. Они сохранили верность друг другу на протяжении стольких лет. В настоящее время это такая редкость, поэтому данный законопроект я полностью поддерживаю и считаю, что он нужен городу», — прокомментировал Георгий Бай.

В крупных городах России практика поощрения граждан, которые прожили в зарегистрированном браке столь продолжительное время, уже существует. В Севастополе в данный момент такие граждане никак не отмечаются.

Поэтому авторы проекта — вице-спикер Илья Журавлев, депутаты Артем Гордиенко и Андрей Куринов предлагают награждать почетным знаком «Семейная доблесть» и единовременной выплатой в размере пяти МРОТ севастопольцев, проживших в зарегистрированном браке 50 и более лет.

Законопроект будет рассмотрен в Законодательном собрании города Севастополя.

Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»