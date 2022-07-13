В Крыму назвали фейком информацию о сборе добровольцев для отправки в Новую Каховку

Распространялось с фейковой страницы

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о том, что в Феодосии идет сбор добровольцев из силовиков, а также отправка срочников в Новую Каховку.

Он подчеркнул, что данные фейки распространяются Украиной.

«Коллеги, с фейковой страницы Совмина делаются украинские вбросы. Будьте внимательны и пользуйтесь только официальными ресурсами», — написал он в своем Telegram.

Отметим, речь идет о публикации якобы от имени главы Крыма Сергее Аксенове с призывом собирать добровольческие отряды на базе военной части в Феодосии. В них должны войти силовики и срочники и их целью будет только оказание помощи жителям Новой Каховки.

Напомним, ранее в украинских СМИ и Telegram-каналах распространялись фейки о якобы блокировке выезда по Крымскому мосту в сторону материковой части страны из-за массового бегства россиян с полуострова.

Ольга Сурикова