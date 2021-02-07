Оштукатуривание стен «Лазаревских казарм» приравняли к вандализму

Руководству университета могут выписать штраф

Оштукатуривание стен здания «Бывших Лазаревских казарм», которое причислено к объектам культурного наследия регионального значения, расценено, как акт варварства и вандализма. Севнаследие выписало предписание о приостановлении работ.

В этом здание сейчас находится филиал «Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». Недавно общественники и специалисты забили тревогу: строители начали штукатурить северный и восточный фасады исторического строения с нарушением обязательных требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Теперь знаменитый инкерманский известняк скрывается за слоем штукатурки.

В комментариях журналистам телеканала «НТС», заместитель председателя Севастопольского отделения ВООПИК Степан Самошин заявил: «Здесь мы столкнулись с очередным примером варварства и вандализма. Лазаревским казармами почти 200 лет. Это действительно историко-архитектурная реликвия нашего города. Сейчас мы даже не представляем, какого труда, времени и сил стоило их строительство. В том числе и загубленных человеческих жизней, потому что на добыче этого инкерманского камня накануне Крымской войны реально гибли люди».

Сейчас облик старейшего здания в Севастополе меняется до неузнаваемости. Строители успели не только покрыть исторические стены современной штукатуркой, но и поменять аутентичные окна на пластиковые. Хотя все строительные работы или ремонт на здании ОКН должны были согласовываться с Севнаследием.

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Аттестованный специалист Министерства культуры РФ по реставрации Анатолий Пряшников посетовал, что из-за такого пренебрежительного отношения руководства института севастопольцы больше никогда не увидят историческое здание в первоначальном виде.

Севнаследие оперативно отреагировало на такое обращение с культурным наследием города. 5 февраля ведомство направило в адрес руководства филиала «Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» предписание о приостановлении строительных работ.

Кроме того, научно-проектная документация по сохранению этого объекта культурного наследия не поступала на согласование в Севнаследие, разрешение на проведение работ не выдавалось. Теперь руководству университета могут выписать штраф и заставить привести здание в исходное состояние. Но, как констатируют специалисты, к сожалению, это не поможет вернуть его исторический облик.

Фото: Анатолий Пряшников

Ольга Сурикова