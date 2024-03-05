СевГУ взял кредит на зарплату для профессоров и уволил управленцев

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев в ходе отчета перед заксобранием Севастополя рассказал, что ВУЗу пришлось взять в 2022 году кредит, чтобы поддержать профессорский состав.

«У университета есть кредитная линия, которая позволяет погашать кассовые разрывы. Кассовые разрывы возникли с 2022 года, когда мы на 20% подняли единоразово фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава», — сообщил Нечаев.

По словам ректора, это было сделано, чтобы «сохранить людей в стрессовой ситуации». Вероятно, Нечаев имел ввиду начало СВО. Это решение привело к появлению кассового разрыва, который в 2023 году составлял 268 млн рублей. Нечаев подчеркнул, что на данный момент кредит погашен.

Покрывать задолженности в университете решили путем сокращения штата сотрудников. Ректор рассказал, что за последнее время сократили 100 человек за счет увольнения административно-управленческого персонала.

«Ни одного профессора, ни одного доцента, никого из основного персонала мы не сократили. Остальным пришлось поджаться. Я думаю, что мы по этому пути еще будем двигаться», — подчеркнул он.

Из слов руководителя крупнейшего севастопольского ВУЗа можно сделать вывод, что СевГУ ждут еще волны сокращений сотрудников, поскольку кассовые разрывы ожидаются и в этом году.

Напомним, правительство Севастополя «поставило задачу» Севастопольскому государственному университету разработать стратегию развития Севастопольского винзавода на долгосрочную перспективу.