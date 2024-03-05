Подрядчика, построившего дом для хореографической академии, освободили от части налогов

Заксобрание Севастополя сегодня, 5 марта, приняло решение дать налоговую льготу компании «Арго», построившей дом возле площади 300-летия Российского флота. По словам замгубернатора Севастополя Алексея Парикина, застройщику простят 20 млн рублей за 3 года.

«Данная льгота применяется в отношении многоквартирного дома, в котором будут проживать специалисты культуры, которые приедут работать на культурном кластере», — отметил Парикин.

При голосовании часть депутатов городского парламента задалось вопросом: с чем связано желание отдать подрядчику 20 млн рублей. Парикин сообщил, что это поможет привлечь ценных специалистов-хореографов в город. Видимо, такой ответ устроил депутатов — «за» проголосовало 16 народных избранников, «воздержались» — 4.

Напомним, на мысе Хрустальный вокруг культурного кластера появится парк на 15 гектаров.

Дмитрий Островский