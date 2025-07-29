СевГУ в этом году наберет на обучение еще 50 студентов медиков-целевиков

Город
29-07-2025

Севастопольский госуниверситет продолжит и в этом году целевое обучение студентов по специальности «Лечебное дело».

На базе вуза создан Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ.
 
После обучения выпускники будут как минимум пять лет работать участковыми терапевтами, потребность в которых сегодня очень высока.
 
Городом на эти цели каждый год выделялась субсидия в размере 5 млн рублей.
 

Ольга Сурикова
Фото: СевГУ