Портрет главы Чечни вновь расположили рядом с Жуковым

Оказывается, инициатива разместить портрет Рамзана Кадырова рядом с маршалом Победы исходила от директора Севастопольского аквариума-музея Юрия Кравцова. После широкого обсуждения в сети этой истории портрет исчез. Кравцов рассказал СМИ, что его снял якобы «неизвестный мужчина» и посетовал, что подобные действия «пахнут экстремизмом».

Директор музея также заявил, что, поскольку СВО имеет отношение к Великой Отечественной войне, портрет главы Чечни, как «преданного солдата Путина», имеет право находиться среди других изображений.

На днях портрет снова вернули на прежнее место.

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Ольга Сурикова