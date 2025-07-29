Севастополец «подружился» со свиньями, чтобы их украсть

Хозяйка животных была шокирована, когда искала своих свинок

Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали 58-летнего местного жителя, который разработал целую схему, что украсть домашних животных. Он протяжении нескольких месяцев методично подкармливал вьетнамских свиней, принадлежавших его соседке, чтобы завоевать их доверие.

Хозяйка животных, 46-летняя женщина, занимающаяся разведением свиней, сразу обратила внимание на исчезновение двух особей, которые не вернулись с самовыгула на кормёжку.

Во время поисков женщина и её дочь услышали знакомый поросячий визг, доносившиеся с соседнего участка. Однако задержанный заверял, что никаких свиней у него нет.

Однако при повторном осмотре дома соседа, они обнаружили шокирующую картину: одна свинья уже была забита, а вторая, услышав голоса хозяев, с визгом выбежала из сарая, явно пытаясь спастись. Сумма причиненного ущерба превысила 40 000 рублей.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу, сообщает пресс-служба городского УМВД.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai