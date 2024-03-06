СевГУ может в этом году не объявить набор на обучение медиков

Стоит вопрос с нехваткой денег на подготовку студентов-медиков.

В ходе сессии Заксобрания и.о. ректора СевГУ Владимир Нечаев сообщил, что сейчас в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения учится 191 студент из них 50 — по целевым договорам с департаментом здравоохранения города. Сейчас стоит вопрос в необходимости выделения субсидии в размере пяти миллионов рублей в этом году и столько же— в следующем.

«В этом году уже выделено нам, контрольные цифры приема по медицинским специальностям — это медицинская биофизика и медицинская кибернетика, то есть это уже федеральный вклад. Но, к сожалению, здесь одна из проблем — пока у нас нет контрольных цифр приема на этот год по лечебному делу. И очень рассчитываю, коллеги, что в этом году, может быть, Правительство Севастополя и депутатский корпус помогут еще 50 целевикам поступить», – обратился Нечаев к парламентариям.

В связи с нехваткой в Севастополе медицинских работников депутаты выразили намерение поддержать выделение средств вузу на эти цели.

Ольга Сурикова