С 1 сентября в России подорожает регистрация автомобилей и водительских прав

С 1 сентября 2025 года в России вырастут госпошлины на целый ряд услуг, связанных с транспортом. Соответствующий закон Госдума приняла 22 июля. Как отмечается в пояснительной записке, тарифы не пересматривались с 2014 года, а новые ставки должны дать федеральному бюджету около 28 миллиардов рублей ежегодно.

Что именно подорожает:

– Водительские удостоверения:



Пластиковое удостоверение теперь будет стоить 4 000 рублей (вместо 2 000), документ нового поколения — 6 000 рублей (вместо 3 000).

– Регистрация автомобилей:



Госномер на автомобиль подорожает с 2 000 до 3 000 рублей.



Бумажное свидетельство о регистрации — с 500 до 1 500 рублей.



Пластиковое свидетельство — с 1 500 до 4 500 рублей.



Транзитные номера — с 1 600 до 2 500 рублей.

– Другие изменения:



Международные водительские права подорожают с 1 600 до 3 200 рублей.



Разрешение на изменение конструкции ТС — с 1 000 до 3 000 рублей.



Свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов — с 1 500 до 2 250 рублей.

Также вводится новая пошлина в размере 15 000 рублей за заключение о соответствии учебной базы автошколы. Кроме того, теперь будет взиматься 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты техосмотра (раньше это было бесплатно).

Поднимаются пошлины в сфере миграционного учёта и по линии МВД — в частности, за выдачу заключений о соответствии оружия криминалистическим требованиям. По оценке МВД, общие доходы бюджета от нововведений могут достигать 45,2 млрд рублей в год.

Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города