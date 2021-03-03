«Севавтодор» будет круглосуточно «латать» дороги

В Севастополе впервые используют холодный асфальтобетон

«Севавтодор» с наступлением благоприятных погодных условий приступил к ямочному ремонту дорог. В пресс-службе правительства города сообщили, что работы уже ведутся круглосуточно.

На этой неделе ямы «латали» на улицах Вокзальная и Героев Севастополя.

По словам заместителя директора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Сергея Сукорцева, применяется струйно-инъекционный метод ямочного ремонта, а также холодные асфальтобетонные смеси.

«Мы впервые в Севастополе используем холодный асфальтобетон. Главной особенностью данного материала является возможность его применения при температурах от -25 до 3°С. Эта технология включает очистку ямы от пыли и грязи, нагревание до соответствующей температуры и уплотнение. Мы можем открыть движение транспорта сразу после окончания дорожных работ», – рассказал Сукорцев.

На прошлой неделе ямочный ремонт проведен на ул. Хрусталева, а/д Ялта-Севастополь, Фиолентовском шоссе. В ближайшее время запланированы работы на Казачинском шоссе, ул. Горпищенко и т.д.

При этом мастера «Севавтодора» обследуют другие дороги на необходимость ямочного ремонта на других участках, а также учитываются обращениям жителей в адрес учреждения и в соцсетях.

Напомним, на Камышовом шоссе будет обустроена три надземных пешеходных перехода и, возможно, будет пересмотрен скоростной режим. В апреле начнет укладка верхнего слоя асфальта. Также ведутся подготовительные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог «Севастополь – порт Камышовая бухта» и «пр-т Генерала Острякова – ул. Хрусталева», так называемого «огурца», где планируется построить двухуровневую развязку.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя