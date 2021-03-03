В Севастополе стабильно умирает три человека от коронавируса за сутки

Зато снижается количество заболевающих

В Севастополе по состоянию на утро 3 марта зарегистрированы 54 новых случая заболевания COVID-19. 98 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли три человека в возрасте от 82 до 92 лет. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12121 человек. В настоящий момент выздоровели 11230 человек, 502 умерли.

Под наблюдением находится 629 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.