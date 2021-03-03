В Севастополе мошенник под предлогом помощи обокрал старика

За 5 тысяч рублей он получит 5 лет

В Севастополе оперативники раскрыли мошенничество, совершённое под предлогом оказания помощи пенсионеру, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Потерпевшим оказался 82-летний пенсионер. Он рассказал, что в его дверь позвонил неизвестный, представился волонтёром и предложил помощь по дому.

«Ничего не заподозрив, хозяин квартиры впустил гостя, а затем попросил его вынести мусор и сходить в магазин за покупками. Когда пенсионер передал незнакомцу деньги, он похитил их и скрылся. Мужчина обратился с заявлением в полицию сразу, как только понял, что стал жертвой мошенника», – проинформировала пресс-служба правоохранителей.

Оперативники Нахимовского района задержали злоумышленника. Он обманным путем украл у пенсионера 5 тысяч рублей.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Похищенные деньги рецидивист успел потратить.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.