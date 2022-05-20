Севастополю выделили 20 миллиардов на реализацию госпрограммы по развитию региона

На заседании правительства Севастополя утверждено распределение средств, поступающих из федерального бюджета, на реализацию госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Всего в этом году будет потрачено 20, 9 млрд руб.

Эти средства распределены на 90 мероприятий, в которые входит 84 объекта капитального строительства. Больше всего федеральных денег достанется департаменту капитального строительства – 13, 2 млрд. руб., который за эти средства будет возводить 77 объектов.

Департаменту транспорта достанется 6, 5 млрд. руб. на реализацию 7 объектов, а департаменту городского хозяйства – 724 миллионов рублей на мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения.

Также департамент по имущественным и земельным отношениям внесет 406 млн. руб. в уставной капитал международного аэропорта «Симферополь» для реконструкции гражданского сектора аэропорта «Бельбек».

Напомним, в конце прошлого года ФЦП развития Крыма и Севастополя заменена на госпрограмму. Одним из ключевых отличий новой госпрограммы от ФЦП стало введение персонифицированной ответственности за срыв строительства или реконструкции того или иного объекта госпрограммы.

Дмитрий Островский