Правительство Севастополя ожидает получить еще 2,4 млрд рублей на завершение «Тавриды»

Подорожали материалы

Правительство Севастополя утвердило обращение к федеральным властям о выделении дополнительно 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства восьмого участка трассы «Таврида». С соответствующим докладом выступил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.

Он уточнил, что данная сумма составляет 12% от первоначальной стоимости объекта.

«Удорожание строительных работ обусловлено увеличением цен на строительные материалы», — сказал он, добавив, что госэкспертиза подтвердила обоснованность увеличения стоимости проекта.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отметил что федеральная экспертиза смету согласовала и город должен получить дополнительное финансирование в рамках Госпрограммы.

Напомним, ранее правительство России выделило Севастополю дополнительно 450 млн рублей на дорожное строительство.

Ольга Сурикова