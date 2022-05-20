Правительство Севастополя ожидает получить еще 2,4 млрд рублей на завершение «Тавриды»

Подорожали материалы
Правительство Севастополя утвердило обращение к федеральным властям о выделении дополнительно 2,4 миллиарда рублей на завершение строительства восьмого участка трассы «Таврида». С соответствующим докладом выступил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павел Иено.
Он уточнил, что данная сумма составляет 12% от первоначальной стоимости объекта.
«Удорожание строительных работ обусловлено увеличением цен на строительные материалы», — сказал он, добавив, что госэкспертиза подтвердила обоснованность увеличения стоимости проекта.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отметил что федеральная экспертиза смету согласовала и город должен получить дополнительное финансирование в рамках Госпрограммы.
Напомним, ранее правительство России выделило Севастополю дополнительно 450 млн рублей на дорожное строительство.
Ольга Сурикова