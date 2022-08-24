Севастополю удалось отстоять право собственности на два детских лагеря

Правительство Севастополя в суде кассационной инстанции отстояло право собственности города на детские оздоровительные лагеря «Нахимовец» и «Прибой». Об этом в своем Telegram рассказала вице-губернатор Светлана Пирогова.

Она написала, что 23 августа Арбитражный суд Центрального округа отказал ООО «ПКФ «Ларанд ЛТД» в выкупе арендуемых детских оздоровительных лагерей «Нахимовец» и «Прибой».

До этого руководство ООО подавало кассационную жалобу и пыталось оспорить решение Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Севастополя.

«Оба лагеря сохранены в собственности города», — подчеркнула замгубернатора.

Напомним, ДОЛ «Омега» в прошлом году был передан городу Министерством обороны РФ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предлагает его сделать круглогодичным.

Ольга Сурикова

Фото: Светалана Пирогова/Telegram