Судьбой лагеря «Омега» заинтересовались в Совете Федераций

Он может стать круглогодичным

В Севастополе ежегодно растет количество школьников. Если в 2014 году в городе насчитывалось порядка 37 тысяч учеников, то сейчас их число превышает 51 тысячу. В связи с этим увеличивается потребность в местах для отдыха и оздоровления детей. Об этом доложил на Совете Федерации вице-губернатор города Игорь Михеев.

Замгубернатора в своем докладе на расширенном заседании Комитета по науке, образованию и культуре затронул вопрос с закрытым сейчас детским лагерем «Омега». По словам чиновника, если его ввести в эксплуатацию, он сможет принимать до 5 тысяч детей в год. Сейчас же в городе только в летний период работают три стационарных лагеря: «Ласпи», «Горный» и «Алькадар».

«Объект достаточно дорогостоящий, но у него много преимуществ: удобная инфраструктура и подъезд, он может работать круглогодично, имеет два корпуса. Поэтому мы хотим сделать акцент на оздоровлении в нем детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил Игорь Михеев.

В ходе заседания комитета было отмечено, что курировать приоритетные направления в сфере детского отдыха и культуры будет директор департамента реализации региональных инвестиционных программ Министерства экономического развития РФ Дмитрий Косткин.

«Что касается лагеря «Омега», на сегодня нам еще не поступали такие предложения, но если руководством Правительства Севастополя будут приняты решения о приоритизации реализации данного проекта и представлен необходимый пакет документов, мы их, безусловно, учтем при формировании проекта программы до 2027 года», — отметил Косткин, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним, ДОЛ «Омега» в прошлом году был передан городу Министерством обороны РФ. Последний раз он принимал детей в 2016 году.

Ольга Сурикова

Фото: vk/com/ДОЛ «Омега» г. Севастополь