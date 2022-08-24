Иено назвал сроки открытия съезда в районе Сапун-горы

В Севастополе в сентябре ожидается улучшение дорожной ситуации в районе Ялтинского кольца. Об этом во время прямого эфира в соцсети Вконтакте рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Он пояснил, что работы по дорожному строительству в районе Инкермана пришлось совместить со строительством Ялтинского кольца и восьмого этапа трассы «Таврида», так как путепровод был очень старым и металлоконструкции могли в любой момент не выдержать, что привело бы к трагедии. Но в ближайшее время водители смогут почувствовать снижение количества заторов, так как будет открыт один из съездов.

«Мы перекрыли движение на съезде с Сапун-горы. Но это позволило нам сократить сроки ввода самой транспортной развязки (на Ялтинском кольце-ред.). Мы ожидаем в конце сентября – начале октября, что компания «ВАД» нам полностью позволит запустить движение на Сапун-гору, и позволит обеспечить все съезды с транспортной развязки», – заявил Иено.

Напомним, директор департамента транспорта Павел Иено пообещал, что ремонт улицы Горпищенко закончат к концу сентября.

Ольга Сурикова

Фото: Алексей Дудаков